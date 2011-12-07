Главы Татарстана и Алтая обсудят вопрос увеличения межрегионального товарооборота

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Глава Горного Алтая Олег Хорохордин обсудят вопрос увеличения межрегионального товарооборота, сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Сегодня у Президента республики запланирована встреча с делегацией Республики Алтай, которую возглавляет глава региона Олег Хорохордин. Коллеги уже приехали в Казань, им презентуют экономический и инвестиционный потенциал республики», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на данный момент товарооборот между регионами находится на довольно низком уровне — всего 450 млн рублей в год, в основном это узкая номенклатура, вывозимая Татарстаном из Алтая. Пока что с регионом сотрудничают только «КАМАЗ», «Позис» и «Заинский сахар».

«В рамках двусторонней встречи глав субъектов и расширенного состава двух делегаций ожидается подписание плана мероприятий по реализации ранее подписанного соглашения между правительствами Республики Татарстан и Республики Алтай», — уточнили в ведомстве.

Минниханов с Хорохординым планируют обсудить возможность поставки автомобилей, лекарств, медоборудования, сельхозтехники, солнечные панели, ветрогенераторы и другое. Также будет поднят вопрос, касаемый создания центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс».