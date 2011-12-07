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Наиль Магдеев вновь избран мэром Набережных Челнов

По словам премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, за шесть лет руководства Магдеев «показал себя как целеустремленный, эффективный, принципиальный руководитель, способный отстаивать интересы города и его жителей на самых разных уровнях власти».

В Набережных Челнах состоялось заседание городского Совета IV созыва, где большинством голосов Наиль Магдеев вновь избран мэром автограда.

По словам премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, за шесть лет руководства Магдеев «показал себя как целеустремленный, эффективный, принципиальный руководитель, способный отстаивать интересы города и его жителей на самых разных уровнях власти».

Сообщается, что только два депутата из 35 присутствовавших на заседании проголосовали за его оппонента – депутата Горсовета от партии «Справедливая Россия» Хариса Шарафуллина. Еще один бюллетень признан недействительным.

Однако есть и небольшие изменения. Теперь должность заместителя мэра заняла Ирина Сагидуллина. Флеру Андрееву проводили на заслуженный отдых.

Ранее новый заместитель возглавляла Управление финансов исполкома. 

КВ
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