Названа средняя зарплата медработников в Татарстане

Замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова объявила о потребности в 500 сотрудников медперсонала в Татарстане. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как рассказала Тазетдинова, на сегодняшний день в республике на рынке труда 500–600 вакансий «приходится на сферу медицинского обеспечения». По ее словам, уровень заработных плат составляет от 18 тыс. до 60 тыс. рублей, где средняя составляет 35 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что безработица в Татарстане из-за COVID-19 выросла в шесть раз. В республике официально зарегистрировано 78 тысяч безработных.