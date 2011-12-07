Перечислены три отрасли экономики РТ, в которых присутствует кадровый голод

В Татарстане в трех отраслях в условиях пандемии COVID-19 возник значительный кадровый голод, о чем рассказала в ходе интервью ИА «Татар-информ» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Так, в производственном секторе экономики не хватает 17 тысяч работников, средний уровень зарплат там составляет 23 тысячи рублей. Сфера строительства нуждается в 6 тысячах работников при средней зарплате 32 тысячи рублей. Еще 3 тысячи сотрудников ожидают на транспортных предприятиях, средний уровень оплаты труда там составляет 27 тысяч рублей.