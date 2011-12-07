Прокуратура отреагировала на сообщение о незаконной езде по тротуарам около детсада

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о требовании надзорного ведомства запретить ездить водителям по пешеходным дорожкам у школы и детсада в Казани.

По информации ИА «Татар-информ», сообщение о езде по тротуарам возле домов № 14 и № 16 по улице Кул Гали появилось в социальных сетях. После была проведена проверка, в ходе чего установили незаконную парковку авто на газоне во дворе этих домов.

Так, прокуратура направила в адрес Управления административно-технической инспекции исполкома города соответствующие материалы и потребовала принятия мер по устранению нарушений. А сотрудники управляющей компании, в свою очередь, установили на придомовой территории ограду, которая не позволит ездить машинам по тротуарам.