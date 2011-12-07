Роспотребнадзор по РТ подал в суд на ветклнику в Челнах

Роспотребнадзор по РТ подал в суд на ветклинику в Набережных Челнах из-за использования рентгеновского аппарата в жилом доме, сообщили в ведомстве.

Согласно законодательству, рентгенапарат запрещено применять в жилых домах. Применение рентгена доступно только организациям, встроенных в жилые здания при наличии нежилых смежных помещений по горизонтали и вертикали, а также на цоколе или в пристрое. Вход в медучреждение должен быть отдельным.

По информации ведомства, с 2018 по 2020 годы специалисты Роспотребнадзора РТ провели около семи проверок. За этот период работа рентгеновского аппарата прекращалась в общей сложности на 600 суток. Ветклиника не проводила радиационный контроль.

Роспотребнадзор направил исковое заявление с требованием об устранении нарушений в суд.