Судья из Казани займет пост замглавы Верховного суда РФ

Судья из Казани займет пост заместителя председателя Верховного суда РФ, сообщает «Комерсантъ».

Совет Федерации уже одобрил кандидатуру Глазова, а предложение о назначении казанского судьи на должность выдвинул президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Юрий Глазов работает в юриспруденции 33 года. Должность судьи занимает с 1990 года. С 2007 года Глазов перешел работать из Курской области в Белгородскую, а возглавлять Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в Казани стал с 2013 года.

Заявку на новую работу Глазов внес в июле 2020 года. Квалификационная коллегия судей и президентская комиссия ее одобрила. На новом посту Глазов будет руководить коллегией по гражданским делам.