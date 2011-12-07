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Татарстан в 2021 году получит 1,8 млрд рублей на надбавки учителям

С 1 сентября классные руководители уже получают надбавку по 5 тыс. рублей ежемесячно.

Татарстан получит 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на ежемесячные надбавки классным руководителям, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Как вы знаете, в этом году с 1 сентября классные руководители ежемесячно получают 5 тыс. рублей, независимо от количества детей в классе. Плюс 1550 рублей и плюс еще 80 рублей на каждого ученика в классе», — напомнил Хадиуллин.

Он также уточнил, что средняя заработная плата учителей в школах Татарстана составляет 34 тыс. рублей, педагогов в дошкольных организациях — 30, 2 тыс. рублей без учета отпускных.

КВ
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