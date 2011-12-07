Татарстанские лесники на четыре года опередили план по лесовосстановлению

Татарстанские лесники на четыре года раньше выполнили план по лесовосстановлению, сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В 2019 году площадь выбытия лесов в результате сплошной вырубки спелых, перестойных насаждений и сплошной санитарной вырубки составила 2496 га, площадь погибших лесных насаждений — 167 га. Площадь лесовосстановления в 2020 году составляет 4785 га», — уточнил спикер.

Кузюров также уточнил, что специалистам минлесхоза РТ удалось не только достичь результатов, поставленных на 2024 год, но и перевыполнить план.

Работы по лесовосстановлению ведутся в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».