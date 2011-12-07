В Казани на сельхозярмарки продукцию представят татарстанские колледжи и техникумы

В Казани 26 сентября пройдет традиционная Республиканская ярмарка сельхозпродукции и изделий народно-художественных промыслов, в которой примут участие татарстанские колледжи и техникумы, сообщили в пресс-службе минобрнауки РТ.

«Как и в предыдущие годы, каждый муниципальный район представит свою площадку совместно с колледжами и техникумами, а также со школами и учреждениями дополнительного образования», — отметили в ведомстве.

На ярмарках будут предложены выпечка, плодоовощная продукция, консервы, мед, молочная продукция, зерновые, яйца. Кроме того, посетители ярмарки смогут приобрести изделия из дерева, метала, предметы декоративно-прикладного творчества, швейные изделия и другие товары.

На площадке будут представлены изделия и поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки и другие.

В ходе мероприятия будет организован конкурс по нескольким номинациям: «За лучшее оформление ярмарочного места», «За активное участие в культурно-массовой программе ярмарки», «За лучший ассортимент выставленной продукции», «За творческий подход в продаже продукции», «За высокий уровень организации ярмарочного места».