В Казани состоится ежегодный Российский национальный конгресс кардиологов

С 29 сентября по 1 октября в Казани состоится Российский национальный конгресс кардиологов, на котором проведется 160 симпозиумов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный кардиолог ПФО Альберт Галявич.

По словам заведующего кафедрой кардиологии КГМУ, это ежегодный конгресс российского кардиологического общества, одного из крупнейших профессиональных медицинских сообществ в России. Он отметил, что только четыре города удостоились чести проводить конгресс, среди них Казань, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Это связано с определенными требованиями его проведения.

Кроме того, вице-президент Российского кардиологического общества сообщил, что очно в нем будут участвовать около тысячи специалистов, заочно к форуму присоединятся более 10 тыс.

Трансляцию мероприятия смогут увидеть все желающие специалисты.