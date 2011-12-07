В Казани состоится ежегодный Российский национальный конгресс кардиологов

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С 29 сентября по 1 октября в Казани состоится Российский национальный конгресс кардиологов, на котором проведется 160 симпозиумов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный кардиолог ПФО Альберт Галявич.
По словам заведующего кафедрой кардиологии КГМУ, это ежегодный конгресс российского кардиологического общества, одного из крупнейших профессиональных медицинских сообществ в России. Он отметил, что только четыре города удостоились чести проводить конгресс, среди них Казань, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Это связано с определенными требованиями его проведения.
Кроме того, вице-президент Российского кардиологического общества сообщил, что очно в нем будут участвовать около тысячи специалистов, заочно к форуму присоединятся более 10 тыс.
Трансляцию мероприятия смогут увидеть все желающие специалисты.