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В Казанском Кремле пройдет акция «Стань туристом в своем городе»

В дни проведения акции посетители смогут воспользоваться скидками, принять участие в уникальной авторской экскурсии и посетить выставки.

В Казанском Кремле 26 и 27 сентября пройдет акция «Стань туристом в своем городе» в честь Всемирного дня туризма, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«В дни проведения акции посетители смогут воспользоваться скидками, принять участие в уникальной авторской экскурсии и посетить выставки, которые в ближайшее время закончат свою работу», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, 27 сентября в 14.00 казанцы смогут посетить экскурсию по территории кремля в сопровождении лавного архитектора Музея-заповедника Рустема Забирова. В мэрии предупреждают, что количество мест на экскурсию ограничено, необходима предварительная запись по телефону: +7(843)567-80-17.

КВ
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