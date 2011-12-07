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В Татарстане от болезней сердца и сосудов умирают в 285 раз чаше, сем от коронавируса

В республике смертность от болезни системы кровообращения составляет 570 на 100 тысяч населения.

В Татарстане от болезней сердца и сосудов умирают в 285 раз чаще, чем от коронавируса, сообщил вице-президент Российского кардиологического общества и главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа — заведующий кафедрой кардиологии КГМУ Альберт Галявич.

«Я приведу две цифры: смертность от COVID-19 два на 100 тыс. населения в нашем регионе, в Республике Татарстан, а смертность от болезней системы кровообращения, вдумайтесь в эти цифры, 570 на 100 тыс. населения», — уточнил он.

Врач отметил, что соблюдать средства предосторожности против COVID-19 необходимо, но и забывать о тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях не стоит.

Коронавирусу наиболее подвержены пациенты с высоким артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, ожирением и сахарным диабетом. 

КВ
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