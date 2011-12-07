Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане ожидаются заморозки до -2°С

Также ночью в республике прогнозируется туман.

Завтра на территории Татарстана синоптики прогнозируют очередное ухудшение погоды, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, ночью в республике ожидается падение температуры воздуха до -2°С. Также ночью и утром возможен туман.

КВ
Лента новостей