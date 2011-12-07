В Татарстане выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом, передает пресс-служба минздрава РТ.

«Четыре человека госпитализировано, 17 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении ведомства.

Девяти зараженным — от 30 до 50 лет. Несовершеннолетних и людей старше 80 лет среди заболевших нет.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Казани — 18 человек, по одному заболевшему — в Зеленодольском, Спасском, Кукморском районах.

Всего по данным на 23 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 065 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели — 5 959 человек (+36 за сутки).