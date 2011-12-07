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Завтра в Казани малоимущим раздадут гушр-садаку

В Пестречинском мухтасибате специально для малоимущих семей Казани собрали 10 тонн картофеля.

26 сентября в Республике Татарстан будет Днем гушр-садаки. Осенью, в пору окончания сбора урожая, у мусульман республики принято делиться с малоимущими плодами своего труда, выращенными на своих приусадебных участках.

Татарстанцы активно включились в акцию по сбору гушр-садаки в пользу нуждающихся, жители, особенно из сельской местности, сдают в мечети республики часть собранного урожая: овощи и фрукты, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Так, например, в Пестречинском мухтасибате специально для малоимущих семей Казани собрали 10 тонн картофеля.

А завтра, 24 сентября, в 9.30 часов по адресу Тукая, 3, благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ также проведет бесплатную раздачу продовольствия нуждающимся казанцам.

КВ
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