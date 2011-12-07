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Жительница Нижнекамска добилась моральной компенсации от магазина за испорченный сыр

Крупная торговая сеть заплатила женщине штраф более 5 тыс. рублей.

Жительница Нижнекамска добилась от крупной торговой сети компенсацию за испорченный кусок сыра маасдам, сообщили в пресс-службе Госалкогольинспекции РТ.

«Взыскать <…> стоимость сыра в размере 147 рублей, компенсацию морального вреда — 2000 рублей, штраф в размере 1073,50 рубля, судебные расходы по оплате экспертизы в размере 2020 рублей», — уточнили в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве, женщина купила в магазине, пришла домой и почувствовала «посторонний запах», хотя срок годности продукта был в порядке. В Центра гигиены и эпидемиологии Нижнекамска ей провели экспертизу товара, который действительно был испорчен.

В Госалкогольинспекции напомнили, что сыр, как и любая другая молочная продукция, способен портиться и вызывать отравление организма различной степени тяжести. «Отравление сыром является одним из самых опасных и тяжелых патологических состояний пищеварительной системы человека и непосредственно всего организма в целом», — подчеркнули в ведомстве. 

КВ
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