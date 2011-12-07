Детский омбудсмен Татарстана пожаловалась на шоу трансвеститов блогера Насти Ивлеевой

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец выступила против шоу трансов от Насти Ивлеевой. По ее мнению, это давит на мозг детей. Об этом она рассказала корреспонденту «Казанских ведомостей».

Танцевальное шоу «Королевские кобры» включает в себя выступление трансвеститов, выступающих в жанре драг-квин. Многие родители, увидев шоу, забеспокоились о его вредном воздействии на детей, сообщила детский омбудсмен Татарстана.

«Мы получили многочисленные обращения от родителей, которые переживают, что это шоу может оказать вредное воздействие на детей. Мы требуем запретить шоу в случае, если оно противоречит законам Российской Федерации. Мы просим компетентные органы проверить шоу на содержание пропаганды ЛГБТ», — подчеркнула Волынец.

«Королевские кобры» — первое драг-шоу в России. На масштабном танцевальном турнире соберутся 36 самых ярких драг-артистов со всех уголков страны. Участники шоу будут бороться не только за звание главной драг-королевы России, но и за денежный приз — 1 миллион рублей. Драг-шоу — это сленговое выражение, используемое для обозначения артистов (обычно мужского пола), использующих женские образы, соответственно, переодеваясь в женскую одежду.

Обычно эти наряды очень яркие и гротескные. Поэтому Волынец обратилась к родителям с просьбой более внимательно следить за тем, что смотрят и слушают дети.

«Чем старше становится ребенок, тем больше он начинает понимать. С ним нужно говорить, объяснять. Если все запрещать ничего не объясняя, то ребенок будет чувствовать себя бесправным», — заключила общественный деятель.