Маткапитал-2021: сколько дают и на что можно потратить

Маткапитал в 2021 году — это сколько?

При появлении в семьи первенца с 1 января 2020 года выдают чуть более 483 880 рублей. Если с 1 января 2020 года появился второй ребенок, либо третий, но раньше семья не получала маткапитал, положено 639 430 рублей.

Маткапитал в 155 550 рублей выдают тем родителям, у которых появился второй ребенок с 1 января 2020 года, а на первого уже получали маткапитал.

Мы ждем ребенка в 2022 году. Нам дадут маткапитал?

Да, и сумма подрастет на 4%. За первенца положено около 503 240 рублей, за второго ребёнка — почти 665 000 рублей.

Где оформить сертификат на маткапитал?

С середины апреля прошлого года никакие заявления подавать не нужно, сертификат отправляется в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах после появления ребенка. Если этого не произошло, подайте заявление.

Хотим взять квартиру в ипотеку. Можно расплатиться маткапиталом?

Да, и при оформлении или погашении ипотеки материнский капитал можно использовать сразу после рождения ребенка. Разрешается погасить как основной долг, так и проценты. Средства материнского капитала также можно направить как первоначальный взнос по ипотеке. Договор на приобретение жилья может быть оформлен на любого из супругов.

Покупаем квартиру, можно использовать маткапитал?

Когда ребенку исполняется три года — да, но не раньше этого времени. Еще нюанс: несовершеннолетнему в этой квартире обязательно должна быть выделена доля, какая конкретно — законодатель не уточняет. Продать такую квартиру сложно, но можно, правда только через нотариуса.

У нас уже есть квартира, хотим для комфорта ребёнка сделать ремонт. Можно взять деньги из маткапитала?

Нет, поскольку это не считается улучшением жилищных условий.

Можно ли построить дом на маткапитал? А дачу?

Да, но только после исполнения ребенку трех лет. Важно, что на эти средства можно либо купить, либо построить дом, но не сам участок. При этом объект ИЖС должен предназначаться только для постоянного проживания. С марта 2020 года строить дом можно как в жилой зоне, так и на садовом участке. Возвести дом можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика. Разрешение на строительство ИЖС должно быть выдано любому из супругов.

Думаем отправить ребенка в частный детский сад, реально ли взять деньги из маткапитала?

Да, одна из целей, на которую можно потратить маткапитал — это образование детей. Для того, чтобы рассчитаться за детский сад, можно не ждать наступления трёх лет. Сад может быть хоть частный, хоть государственный, но обязательно находиться в России и иметь лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг. Маткапиталом можно оплатить обучение в детском саду за любого ребёнка в семье, хоть за старшего, хоть за младшего.

Старший ребенок не прошел на бюджет, будет учиться платно. Есть маткапитал на младшего ребенка, им можно оплатить обучение в вузе за старшего?

Да, оплатить материнским капиталом обучение в вузе или колледже можно. Неважно, на очке, или на заочке, главное — вуз или колледж должен быть в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Средствами маткапитала можно покрыть и расходы на общежитие, которое дает вуз или колледж. Еще одно условие — ребенок-студент к началу обучения должен быть не старше 25 лет. Использовать маткапитал можно в том случае, если малышу, с рождением которого был выдан сертификат, исполнилось три года.

Ежемесячная выплата средствами маткапитала — вот, что нам нужно. Ее всем дают?

На эту помощь от государства могут рассчитывать семьи, где второй ребенок появился после 1 января 2018 года, а

среднедушевой доход — не выше двух прожиточных минимумов. Сейчас это 31136 рублей. Если семья подходит под оба условия, то в течение трёх лет каждый месяц вам будут поступать средства из маткапитала в размере 14492 рубля.

Мы растим ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Можно ли воспользоваться средствами маткапитала для реабилитации?

Есть вариант компенсировать затраты на некоторые товары и услуги для социальной адаптации. Полный список доступен по ссылке.

Использовать маткапитал, чтобы оплатить реабилитацию или услуги, которые предоставляются детям с ОВЗ за счет государства, невозможно.

Средства маткапитала можно использовать маме после выхода на пенсию?

Да, такая возможность есть. Получить средства можно как в виде срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты или в виде накопительной пенсии. Средства могут быть переданы либо в доверительное управление управляющей компании, либо в негосударственный пенсионный фонд. До назначения пенсии мама может изменить свой выбор и распорядиться маткапиталом иначе, например, приобрести квартиру или оплатить образование детей.