Президент Татарстана посетит День машиностроителя в Набережных Челнах

25 сентября Рустам Минниханов примет участие в праздновании Дня машностроителя в Набережных Челнах, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Галимова отметила, что в Набережных Челнах сконцентрировано одно из крупнейших направлений машиностроения — КАМАЗ.

«Если брать статистику за последние семь месяцев этого года по предприятиям машиностроительного комплекса, то в целом отгружено товарной продукции на сумму более 408 млрд рублей», — сказала Галимова.

Она добавила, что предприятие и по сей день продолжает развиваться: разрабатывает грузовики нового поколения, усовершенствованные модели пассажирского электротранспорта, а также находится в процессе развития водородного 17-тонного грузового автомобиля и водородного автобуса.

Эти и другие наработки будут презентованы на Дне машиностроителя в эту субботу.

На сегодняшний день челнинский КАМАЗ занимает 47% на рынке тяжелых грузовых автомобилей в России.