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Рустам Минниханов посетит экспозицию «Глобальный мир татарской книжности»

Выставка пройдет в Национальной библиотеке РТ.

Президент Татарстана посетит экспозицию, посвящённую татарской книжности в Нацбиблиотеке РТ, об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Каждый раздел выставки характеризует татарскую книжность по трем параметрам: это международный престиж, глобальные связи и внутреннее разнообразие. На выставке будут представлены новейшие выставочные форматы: мэппинг, пространственные инсталляции, аудиоотрывки из радиотрансляций», — рассказала Галимова.

Руководитель пресс-службы Президента РТ добавила, что на экспозиции будут представлены редкие книги и рукописи, через познание которых посетители по-новому посмотрят на историю татарской книжности.

Гостям выставки представят одну из ранних тюрско-татарских рукописей нашего региона XVII века и рукописи в традиционном мусульманском стиле.

Напомним, что 2021-й объявлен Годом родных языков и народного единства в Татарстане.

КВ
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