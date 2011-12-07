В Татарстане обсудили итоги эксперимента Единого информационного ресурса о земле и недвижимости

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский обсудил с Президентом Татарстана предварительные итоги эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

«Благодаря вовлеченности команды Республики Татарстан с января 2021 года мы увеличили динамику на 97% по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) территориальных зон в пилотных регионах» — отметил Олег Скуфинский.

Также в республике сократили количество объектов без кадастровой стоимости на 94%, оцифровали 100% государственного фонда данных о земле и создали картографическую основу на 100% в масштабе 1:25 000 на всю территорию эксперимента, рассказал руководитель Росреестра.

Проект Единого информационного ресурса о земле и недвижимости проводится в четырех пилотных регионах, в том числе в Республике Татарстан. Он создан для объединения и систематизации разрозненной информации о земле и недвижимости. С помощью проекта информация о недвижимости станет доступнее для людей, повысится полнота и точность данных и будут созданы новые удобные сервисы.

В эксперименте участвуют 10 федеральных органов власти, госкорпорация «Роскосмос», а также органы исполнительной власти субъектов.

Ранее "Казанские ведомости" писали, что власти РТ подписали соглашение о создании Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.