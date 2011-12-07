В Казани открылась горячая линия для горожан предпенсионного возраста

Центр занятости столицы РТ создал горячую линию для граждан предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба мэрии Казани. На нее можно позвонить по вопросам трудоустройства и защиты трудовых прав. По данным вопросам следует обращаться по телефону 8 (843) 562-48-29.