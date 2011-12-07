В Казани открыта памятная доска Рашиду Мусину

Рашид Мусин возглавлял Казанский горком КПСС, затем занимал пост первого секретаря Татарского обкома КПСС. В годы его деятельности в республике возведены заводы производственного объединения «Органический синтез», сооружена одна из крупнейших электростанций страны Заинская ГРЭС, завершено строительство КамАЗа, добыта двухмиллиардная тонна нефти Татарии, реализованы другие проекты.«Это событие должно было произойти давно. Год назад я встречался с молодежью, и меня спрашивали, кто такой Бондаренко, кто такой Мусин. И теперь мы можем сказать, что люди будут знать, кто когда-то руководил городом и республикой», - отметил сослуживец Рашида Мусина Геннадий Зерцалов.Открытие информационной доски Рашиду Мусину было организовано в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Татарской АССР, сообщает ИА «Татар-информ».«Очень приятно, что у нас в республике есть преемственность, что мы помним нашу историю. И замечательно, что это отражается в конкретных делах. Мы видим, как расцветает наш город, наша республика - а это самое главное продолжение дела отца», - отметила дочь Рашида Мусина Ильмира Мусина.В церемонии открытия информационной доски приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, заместитель главы муниципального образования Казани Людмила Андреева, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, ветераны и родственники советского деятеля.КстатиРашид Мусинович Мусин родился 12 ноября 1927 года в деревне Чатра Топорнинского района Башкирской АССР. В 1950 году окончил Московский энергетический институт. Член КПСС с 1952 года. Работал на Казанской ТЭЦ-1 сначала бригадиром и инженером, затем освобожденным секретарем парткома, потом директором. В 1957 - 1958 годах был секретарем парткома Совнархоза Татарского экономического административного района, с 1958 по 1961 год работал там же заместителем председателя. В 1961 - 1979 годах возглавлял Казанский горком КПСС, в 1979 - 1982 годах - Татарский обком КПСС. Умер в 1982 году.