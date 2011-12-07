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В Казани снимают фильм о блокадном Ленинграде

Съемочной площадкой выбран дом-музей В. Аксенова.
В эти дни в доме-музее В. Аксенова идут съемки фильма о детях блокадного Ленинграда «Я еще не хочу умирать», сообщает пресс-служба Минкульта РТ. В музее воссоздан интерьер коммунальной квартиры 1940-х годов. По сюжету в ней проживает мать и две дочери. По планам съемочной группы, на площадке также будут отсняты воспоминания героев и сцена встречи 1941 года.
КВ
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