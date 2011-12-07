Жители РТ выбирают приоритетные направления работы министерств

В проекте участвуют четыре республиканских министерства социального блока, наиболее тесно взаимодействующие с жителями республики: министерство здравоохранения, министерство труда, занятости и соцзащиты, министерство образования и науки, министерство культуры. Ранее эксперты каждого из них подготовили свыше 80 предложений по ключевым целям и задачам на 2019 год, передает ИА «Татар-информ». Наиболее приоритетные из них определят татарстанцы с помощью голосования на портале госуслуг (open.tatarstan.ru/polls). Для этого надо зайти в «личный кабинет» на портале госуслуг, выбрать соответствующий опрос и отметить варианты, которые представляются наиболее важными. При этом можно выбрать до половины предложенных министерствами целей и задач или предложить собственный вариант. Голосование проводится до 16 ноября. Предложения, набравшие больше всего голосов, обсудят на общественных советах ведомств. Для каждого министерства будут определены от 5 до 7 приоритетных целей на 2019 год.Проект направлен на определение наиболее важных направлений и индикаторов работы органов госвласти с учетом программных документов, привлечением широкой общественности, экспертного сообщества и населения. Ключевым его организатором стала Общественная палата РТ, которая определяла состав экспертных групп для каждого министерства. После голосования реализация проекта продолжится. У жителей региона будет возможность контролировать достижение поставленных целей и задач. Предусмотрена обязательная публичная отчетность органов власти по их реализации и итоговому выполнению утвержденных индикаторов.Среди уже действующих в Татарстане инструментов учета мнения населения и вовлечения его в диалог с властью можно назвать информационные системы «Народный контроль» и «Народный инспектор», сервис оценки качества оказания услуг населению в сферах медицины и ЖКХ, а также сервисы по общественному обсуждению проектов законов РТ, независимой антикоррупционной экспертизе и общественному обсуждению проектов нормативно-правовых актов республики.