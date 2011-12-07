Ханифов: При строительстве трассы М12 не будут экономить на местных жителях

Строительство автомагистрали М12 «Москва — Казань» будет учитывать комфорт местных жителей, даже если это приведет к удорожанию проекта. Об этом заявил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.

«Мы обсудили вопрос, чтобы дикие животные и домашний скот могли перемещаться через дорогу. Еще считаю важным, что у проектировщиков нашли отклик ваши вопросы по поводу того, чтобы местные дороги гармонично пересекали федеральную трассу. Федеральная трасса будет на земле, а мы будем двигаться сверху. И трасса будет проложена так, чтобы она местным жителям не мешала, проходила подальше. Это к удорожанию, конечно, приведет», — сказал Ханифов.

Всего через Татарстан будет проходить 142 км трассы М12. Пока строительство оценивается в 163 млрд рублей. Чтобы дорога не приносила дискомфорт жителям близлежащих населенных пунктов, вдоль нее установят шумозащитные экраны и высадят лесополосы.