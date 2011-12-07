Личный автомобиль считают роскошью лишь 6% их владельцев

Подавляющее большинство участников опроса, проведенного в Приволжском федеральном округе порталом «Авито Авто», отметили, что считают личный автомобиль вещью крайне необходимой и базовой, особенно для семьи. Такой вариант выбрали 94% респондентов.

Почему? Около половины опрошенных — 41% считает другие способы передвижения недостаточно комфортными. В числе других причин иметь авто они назвали также то обстоятельство, что работа находится далеко от дома, кроме того, есть необходимость отвозить детей в школу, детский сад. Кстати, а вот для 12% респондентов автомобиль — это в первую очередь инструмент заработка.

Любопытны и ответы тех немногих, кто все же считает личный автомобиль роскошью. Для них владение личным транспортом — это повышение социального статуса.

А есть еще и те, кто рассматривает владение автомобилем как хобби. Правда, их оказалось совсем немного — 3% из опрошенных.