Результаты тотального диктанта обещают оценивать строго

Об этом рассказала председатель Республиканского совета филологов и учителей русского языка акции «Тотальный диктант» Ирина Александровская на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

Автор текста в этом году — современный русский писатель Андрей Геласимов. Он подготовил историю об ученом-самоучке, ставшем основоположником современной космонавтики, Константине Циолковском.

— Текст, конечно, не без трудностей. Но укладывается в классические рамки, что не может не радовать, — заявила Александровская. — Год от года тотальный диктант становится все совершеннее.

В нынешнем году из-за введенного режима ограничений число офлайн-площадок по написанию диктанта в РТ увеличилось в четыре раза. Если в 2019 году проверить свои знания предлагалось на 91 площадке, то в этом году уже на 418.

— Неблагополучная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Нам пришлось увеличить количество площадок. Мест проведения акции стало больше, но все они были менее насыщенные по емкости, — рассказал координатор акции в Республике Татарстан Вячеслав Шаталов. — Среднее количество участников на каждой из площадок составило порядка 25 — 30 человек.

Также пандемия стала причиной того, что масштабное событие было перенесено с апреля — традиционного времени проведения, на осень. Не в полном объеме выполнялась работа по подготовке к диктанту. Например, стартовавшие весной в Казани курсы «Русский по пятницам» были отменены. Центральный штаб «Тотального диктанта» частично перевел занятия в онлайн-режим. С виртуальными лекциями ознакомились примерно 100 тыс. человек.

Итоговые результаты станут известны в начале следующего месяца. Проверкой работ займутся филологи Русского национального культурного объединения РТ. Оценивать будут довольно строго. Для того чтобы получить оценку «отлично», необходимо написать диктант либо вообще без погрешностей, либо допустить только одну пунктуационную ошибку.

К слову, всего в нынешнем году тотальный диктант написали более 11,5 тыс. жителей РТ. Из них казанцев — около 2,5 тыс. Обогнать столицу РТ сумел лишь Санкт-Петербург, где в акции по проверке грамотности приняли участие 2,6 тыс. граждан.