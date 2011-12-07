В Татарстане коронавирусом заразились еще 51 человек

В Татарстане за сутки зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе.

«Из них четыре случая — завозные, 47 — контактные. Восемь человек госпитализировано, 43 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении штаба.

17 новым зараженным — от 30 до 50 лет, по 11 человек — представители возрастных категорий от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, троим — от 70 до 80 лет, одному — нет 18 лет.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Казани — 28, шесть случаев — в Нурлатском районе, пять — в Верхнеуслонском районе, четыре — в Альметьевском районе, по два случая — в Набережных Челнах, Буинском и Камско-Устьинском районах, один случай — в Арском районе.

Всего, по данным на 23 октября, в Татарстане установлено 8042 заболевших COVID-19, из них выздоровели — 6 893 человека (+45 за сутки).