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В жилмассиве Казани введен карантин по бешенству

Карантин введен в жилом массиве Чебакса Советского района.

В жилом массиве Чебакса Советского района Казани введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Во время карантина на территории жилмассива запрещены: торговля животными, вывоз животных за пределы зоны карантина, отлов диких животных, убой больных или подозрительных животных, а также запрещено вывозить за пределы зоны шерсть и шкуры здоровых животных без дезинфекции.

Также нельзя продавать, употреблять и скармливать молоко больных животных. Молоко здоровых животных можно употреблять только после пастеризации.

Карантин отменят по истечении двух месяцев со дня выявления последнего случая заболевания бешенством у животных. 

КВ
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