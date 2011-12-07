В жилмассиве Казани введен карантин по бешенству

В жилом массиве Чебакса Советского района Казани введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Во время карантина на территории жилмассива запрещены: торговля животными, вывоз животных за пределы зоны карантина, отлов диких животных, убой больных или подозрительных животных, а также запрещено вывозить за пределы зоны шерсть и шкуры здоровых животных без дезинфекции.

Также нельзя продавать, употреблять и скармливать молоко больных животных. Молоко здоровых животных можно употреблять только после пастеризации.

Карантин отменят по истечении двух месяцев со дня выявления последнего случая заболевания бешенством у животных.