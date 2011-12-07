Алексей Песошин стал очевидцем первого полета Ми-38Т, собранного по заказу Минобороны РФ

На Казанском вертолетном заводе в рамках программы испытаний состоялся первый полет первого образца вертолета Ми-38Т, изготовленного по заказу Министерства обороны РФ. За ним наблюдали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана. Вертолет Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортно-десантных задач. Гендиректор холдинга «Вертолеты России» сообщил, что с Минобороны России заключен контракт на поставку двух машин Ми-38Т.«Надеемся, что после демонстрации всех возможностей вертолета последует увеличение объемов закупки со стороны нашего главного заказчика. Также это открывает для нас перспективы на внешних рынках. С „Рособоронэкспорт“ работа в данном направлении уже начата», — отметил Андрей Богинский.По словам Юрия Пустовгарова, вертолет Ми-38Т символизирует новый этап развития Казанского вертолетного завода. «Это самый скоростной серийный вертолет, выпускаемый в подобном варианте. У машины также самая большая дальность полета на своих штатных баках. Здесь сразу заложена авариестойкая топливная система. На сегодня есть как минимум 10 вариантов различного применения данного вертолета», — сказал он. Вертолет Ми-38Т имеет высокую степень автоматизации. Пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять в автоматическом режиме полет по заданному маршруту и заход на посадку, стабилизацию пространственного положения на любом режиме полета. Первые поставки винтокрылых машин данного типа начнутся в 2019 году.