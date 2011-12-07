Имена лучших студентов России назовут в Казани

- Татарстан благодаря поддержке Президента республики на эту неделю становится центром студенческой жизни России, - заметил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. - К нам приехали лучшие студенты по разным направлениям деятельности: научному, творческому, общественному. Для Татарстана это лишний повод не только их хорошо принять, но и рассказать о наших возможностях. Может быть, они выберут для дальнейшего профессионального развития именно нашу республику.Студенты со всей страны соревнуются в Казани за звание «Студент года - 2018» на площадках КНИТУ-КХТИ, Поволжской ГАФКСиТ и Деревни Универсиады. Выбор пал на наш город не случайно - именно в столице Татарстана 5 лет назад прошло первое чествование лучших студентов страны. - Участие в конкурсе «Студент года» дает большой опыт, признание и единую площадку, где собираются лидеры студенчества России, - отметил президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов.Конкурс проводится по 9 номинациям, для каждой разработана отдельная соревновательная программа. Например, в один из дней участники в номинации «Интеллект года» давали открытые уроки в лицее им. Н.И.Лобачевского на тему «Наука доступным языком». Призовой фонд конкурса составляет 2 млн 100 тыс. рублей. Все лауреаты получат премии по 50 тыс. рублей, а победители в каждой номинации - по 100 тысяч. Для абсолютного победителя предусмотрена награда в 300 тыс. рублей.Посетить финал конкурса можно бесплатно, обратившись за пригласительным билетом к представителям оргкомитета.Кстати, это не единственный повод для студентов со всей России приехать в эти дни в Казань. Вчера в городе прошел финал V Национального конкурса таланта «Краса студенчества России».