Казанцам помогут решить вопросы местного значения

Граждан примут без предварительной записи с 12.00 до 20.00 в органах местного самоуправления Казани по адресам:ул. Кремлевская, 1 (Казанская городская Дума, аппарат исполкома Казани, Контрольно-счетная палата Казани, вход через здание по ул. Кремлевской, 3);ул. Миславского, 8/1 (Избирательная комиссия Казани);ул. Волгоградская, 32 (администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполкома Казани);ул. Ипподромная, 14 (администрация Вахитовского и Приволжского районов исполкома Казани);ул. Восстания, 82 (администрация Кировского и Московского районов исполкома Казани);ул. Шуртыгина, 1 (администрация Советского района исполкома Казани).В компетенцию органов местного самоуправления Казани входит решение вопросов местного значения в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сообщается на сайте мэрии Казани.