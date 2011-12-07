Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Мошенники оставили пенсионерку из Азнакаево без 700 тыс. рублей

Неизвестные пообещали женщине компенсацию за приобретенные лекарства.
Накануне в один из отделов полиции обратилась 84-летняя жительница Азнакаево. Она рассказала, что на протяжении 12 дней ей звонили неизвестные и обещали выплатить компенсацию за купленные лекарства. За эти услуги пенсионерка должна была перевести некоторые средства на их счета. В результате женщина лишилась 710 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
КВ
Лента новостей