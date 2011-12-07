Мошенники оставили пенсионерку из Азнакаево без 700 тыс. рублей

Накануне в один из отделов полиции обратилась 84-летняя жительница Азнакаево. Она рассказала, что на протяжении 12 дней ей звонили неизвестные и обещали выплатить компенсацию за купленные лекарства. За эти услуги пенсионерка должна была перевести некоторые средства на их счета. В результате женщина лишилась 710 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.