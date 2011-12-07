Студенты в образе Габдуллы Тукая в аэропорту Казани угостили пассажиров чак-чаком и прочитали стихи

Группа казанских студентов провела необычную акцию в аэропорту «Казань»: в поддержку кандидатуры Габдуллы Тукая в конкурсе «Великие имена России» они с помощью грима и костюмов перевоплотились в татарского поэта и в таком виде угощали пассажиров чак-чаком и чаем, а также зачитали стихи. «Идея провести акцию появилась не внезапно. Вначале я думала, что было бы здорово, если бы гостей столицы встречали стихами Тукая. Но это очень сложно с учетом пассажиропотока аэропорта. Тогда возникла идея акции вот в таком формате. Ее основной посыл — Тукай в аэропорту Казани чувствует себя, как дома», — сообщила инициатор акции Зиля Мубаракшина.Проект «Великие имена России» ранее объявил конкурс по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам. В их число вошли и воздушные гавани Татарстана — «Казань» и «Бегишево». Этот проект — дань уважения и памяти выдающимся людям страны. Их имена, навсегда вписанные в историю, продолжают жить в названиях транспортных узлов, разлетаясь по всему миру вместе с авиапассажирами. Яркое запоминающееся наименование становится культурно-исторической составляющей имиджа территории.Сейчас с отрывом в более чем 20 тыс. голосов лидирует Габдулла Тукай, на втором месте расположился авиаконструктор Андрей Туполев, замыкает тройку лидеров поэт Муса Джалиль. Голосование за название для аэропорта «Казань» продолжится до 30 ноября.