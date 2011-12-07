Владимир Муравьев рассказал, как уберечься от рака в интервью Андрею Кузьмину

Известный врач, бард и руководитель эндоскопического центра Республиканского клинического диспансера Татарстана Владимир Муравьев дал интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ», в котором рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний.Во время беседы известный онколог сравнил российскую и западную медицину, рассказал, как не умереть от рака и что приходилось доставать из пищеводов пациентов во время работы. Также известный бард объяснил, почему предпочел медицину большой сцене.Кроме того, Владимир Муравьев поведал историю, как однажды открыл для слушателей Олега Митяева и подружился с Юрием Визбором.Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.