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Владимир Муравьев рассказал, как уберечься от рака в интервью Андрею Кузьмину

Полная версия интервью выйдет завтра, 24 ноября, на сайте sntat.ru.
Известный врач, бард и руководитель эндоскопического центра Республиканского клинического диспансера Татарстана Владимир Муравьев дал интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ», в котором рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний.Во время беседы известный онколог сравнил российскую и западную медицину, рассказал, как не умереть от рака и что приходилось доставать из пищеводов пациентов во время работы. Также известный бард объяснил, почему предпочел медицину большой сцене.Кроме того, Владимир Муравьев поведал историю, как однажды открыл для слушателей Олега Митяева и подружился с Юрием Визбором.Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.
КВ
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