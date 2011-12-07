Казань стала вторым городом по качеству дорог

Казань вошла в топ-3 рейтинга по качеству дорог в российских городах, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

В рамках исследования были опрошены водители 37 городов с населением более 500 тыс. человек.

«На почетное второе место уверенно вышла Казань: в среднем дороги здесь оцениваются на 3,73 балла», — отметили эксперты.

За два года прирост среднего балла в столице РТ составил 0,46 балла.

На первом месте оказалась Тюмень, дороги здесь оцениваются в 4,18 бала из пяти. А на третьем — Москва (3,66 балла).

Также качество дорог оценили жители Набережных Челнов (3,65 балла), Воронежа (3,45 балла), Краснодара (3,35 балла), Санкт-Петербурга (3,33 балла), Кемерово (3,32 балла), Пензы (3,27 балла) и Новокузнецка (3,36 балла).

Самые плохие дороги оказались в Новосибирске — около 50% опрошенных водителей оценили состояние покрытия на 2,69 балла. Также проблемными оказались Рязань и Иркутск — по 2,71 балла.