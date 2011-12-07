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Минобрнауки РТ: Стало больше положительных запросов по бесплатному школьному питанию для младшеклассников

Ознакомиться с меню для учеников начальных классов можно на сайтах министерства и образовательных учреждений республики

В Минобрнауки РТ стало поступать больше обращений от родителей, желающих проконсультироваться по предоставлению бесплатного питания для школьников.

По информации ИА «Татар-информ» в ведомстве рассказали, что в республике увеличилось количество сообщений от родителей учащихся младших классов о том, что их устраивает бесплатное школьное питание. Только за последние две недели для консультации на горячую линию поступило 13 звонков.

Также в пресс-службе добавили, что по данному вопросу министерство ежедневно ведет мониторинг обращений граждан, поступивших на портал государственных услуг РФ. Ознакомиться с согласованным с Роспотребнадзором двухнедельным меню для учеников 1–4-х классов можно на сайтах министерства и образовательных учреждений Татарстана.

КВ
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