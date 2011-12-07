Московские хирурги прилетели в РКБ на сложную операцию

Московские врачи прибыли в РКБ, чтобы показать, как делать закрытую операцию на почки, в рамках Всероссийской научной онлайн-конференции, сообщили в пресс-службе РКБ.

«У 35-летней женщины нарушился отток мочи из почки из-за врожденной аномалии сосудов. При такой патологии человеку требуется операция, иначе у больного может развиться инфекция», — уточнили в больнице.

Ранее подобного рода операции проводились только открытым способом, что предполагало долгий период восстановления. Московские врачи научились делать такие операции через проколы, что значительно ускоряет реабилитационный период.

В ближайшее время в РКБ станут практиковать данную операцию. Подобная процедура нужна нескольким десяткам пациентам больницы.