Роспотребнадзор по РТ: Некоторые челнинские филиалы вузов нарушают «антиковидные» нормы

Роспотребнадзор по РТ выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм в трех вузах, сообщила начальник территориального отдела ведомства Лемуза Нафигуллина.

Так, в филиале КФУ отсутствовал фильтр на входе, нет антисептиков, не проверяется система вентиляции, некоторые аудитории не оснащены бактерицидными лампами.

В филиале КИУ выявлены нарушения социальной дистанции, нет антисептиков, студенты и персонал сами покупают маски.

В филиале ТИСБИ — не проводят обеззараживание воздуха в медкабинете и бухгалтерии, нет разметки для соблюдения социальной дистанции.