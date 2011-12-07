Садыков и Патяшина стали победителями в номинации «Медиаперсона года»

Главу Минздрава РТ Марата Садыкова и руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марину Патяшину объявили победителями в номинации «Медиаперсона года».

Как отметил главный редактор газеты «РТ» Александр Латышев, в этом году в борьбе с пандемией представители здравоохранения оказались на передовой, поэтому выбор победителей в специальной номинации был очевиден.

Номинация происходила 20 ноября в рамках объявления результатов республиканского конкурса для журналистов «Хрустальное перо» — «Бэллур калэм». Ныне участники представили 1 453 работы на татарском, русском и чувашском языках. Призовой фонд составил 440 тыс. рублей, а обладатель Гран-при получил автомобиль «Лада Гранта».