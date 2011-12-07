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Шаймиев о митрополите Феофане: Он словом и верой мог повлиять на всех нас

В Казани прошла церемония прощания с митрополитом Татарстанским Феофаном.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан был примером того, как нужно служить делу, отметил госсоветник РТ Минтимер Шаймиев во время прощания с владыкой.

«Он словом и верой мог повлиять на всех нас, независимо от конфессиональной принадлежности. Вокруг него объединялись, находили взаимопонимание муфтий нашей республики и другие представители религиозных конфессий. Спасибо ему за великий труд», — отметил Шаймиев.

Он также вспомнил, что за свою жизнь митрополит Феофан служил в Иерусалиме, южных государства Америки, на Камчатке, и в южных республиках, России, на Урале.

Владыка Феофан проявил себя в течение жизни «не только как служитель церкви, но и как одаренный дипломат», заметил Шаймиев. Он силой слова и веры заслужил признание представителей разных конфессий.

Напомним, митрополит Феофан скончался 20 ноября на 74-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом. Владыку похоронят на территории Казанского Богородицкого монастыря. 

КВ
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