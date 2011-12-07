В Казани в последний путь проводили Феофана Татарстанского

Сегодня в столице республике состоялась церемония прощания с Митрополитом Казанским.

Сообщается, что могилу, обложенную кирпичной кладкой, соорудили на территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря у собора Казанской иконы Божией Матери. При жизни покойный занимался его восстановлением. Попрощаться с Феофаном пришли первые лица республики, представители духовенства и верующие.

Ранее «Казанским ведомостям» стало известно, что скончался он на 74 году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19.