Воспитанники детского дома в Лаишево приняли участие в онлайн-турнире по самбо

Воспитанники Лаишевского детского дома впервые приняли участие в онлайн-турнире по самбо, сообщают организаторы.

«Более 200 юных спортсменов из 11 регионов России приняли участие в Открытом турнире по самбо среди детских домов и кадетских корпусов, который состоялся 21 октября впервые в режиме онлайн», — поясняется в сообщении.

Мероприятие транслировалось в zoom около пяти часов.

В турнире приняли участие 208 человек в возрасте от 13 до 16 лет. Юноши и девушки были сформированы в 15 команд, представлявших 11 российских регионов. Татарстан представляли воспитанники Лаишевского детского дома.

«Ребята отлично проявили себя в новом онлайн-формате, продемонстрировали отличную физическую подготовку и навыки по демо-самбо», — уточнили организаторы.

В торжественном открытии Турнира участвовали известные спортсмены и общественные деятели: Вячеслав Фетисов, Николай Валуев, Костя Цзю, актриса и попечитель фонда Регина Мянник, Президент Федерации самбо Московской области, Александр Гавриленков, Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS» и другие.