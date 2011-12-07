Татарстанские лыжники вошли в состав сборной России на «Тур де Ски»

Двукратный Олимпийский призер по лыжным гонкам Андрей Ларьков и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Анна Нечаевская вошли в состав сборной России на «Тур де Ски», сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок и биатлона РТ. Многодневная гонка «Тур де Ски» сезона-2018/19 пройдет с 29 декабря по 6 января в Италии, Швейцарии и Германии.