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Татарстанские лыжники вошли в состав сборной России на «Тур де Ски»

«Тур де Ски» сезона-2018/19 пройдет с 29 декабря по 6 января.
Двукратный Олимпийский призер по лыжным гонкам Андрей Ларьков и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Анна Нечаевская вошли в состав сборной России на «Тур де Ски», сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок и биатлона РТ. Многодневная гонка «Тур де Ски» сезона-2018/19 пройдет с 29 декабря по 6 января в Италии, Швейцарии и Германии.
КВ
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