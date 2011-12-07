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Татарстанские спасатели пришли на помощь семье, замерзавшей на трассе

Инцидент произошел вечером на трассе «Москва-Уфа».
Спасатели ЗПСО № 5 пришли на помощь семье, замерзавшей на трассе «Москва-Уфа», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В их автомобиле закончилось топливо. Семья состояла из трех человек - 31-летней женщины, ее 35-летнего мужа и мальчика. Спасатели отогрели их горячим чаем и сопроводили до ближайшей АЗС.
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