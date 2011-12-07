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У одной из городских хоккейных коробок отремонтировали раздевалки

Ремонт обошелся в 12 млн рублей.
Рядом с хоккейной коробкой у школы №15 открыты новые теплые раздевалки, сообщает пресс-служба мэрии Казани. В школе базируется команда «Волна», которая неоднократно успешно выступала в турнире «Золотая шайба». На месте старого здания было возведено новое, площадью 400 кв. метров. Объект отапливается, имеет душевые комнаты и туалет, а также помещение для хранения хоккейных ворот и другого инвентаря. Ремонт обошелся в 12 млн рублей.
КВ
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