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В Нижнекамске определена площадка для запуска пиротехники

В преддверии новогодних праздников в городе будут вестись профилактические мероприятия.
В Нижнекамске определена площадка для запуска пиротехнических изделий, сообщает официальный сайт НМР. Это территория, ограниченная улицей Менделеева и проспектом Вахитова, напротив дома №86 по проспекту Химиков. В преддверии новогодних праздников в городе будут вестись профилактические мероприятия. В частности, будут осуществлены рейды местам реализации пиротехнических изделий.
КВ
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