Делегация WorldSkills Kazan 2019 оценила инфраструктуру «Казань Экспо» к мировому чемпионату

Международный выставочный центр посетили участники Недели подготовки к мировому чемпионату по профессиональному мастерству.(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани проходит Неделя подготовки к мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Сегодня ее участники посетили соревновательную площадку мирового чемпионата – Международный выставочный центр «Казань Экспо», где ознакомились с инфраструктурой и сервисами на объекте.В Неделе подготовки к чемпионату мира WorldSkills Kazan 2019 принимают участие около 600 человек из 62 стран.«Технические специалисты приехали, чтобы посмотреть места размещения их соревновательных площадок с точки зрения застройки по компетенциям, подключение электричества, воды, входы и выходы, вентканалы. То есть сориентироваться на месте. Мы приехали не проверить готовность, а соединить наше видение площадки и требования застройщика, управления компетенциями», – рассказала технический директор WorldSkills Kazan 2019 Александра Федорова.По ее словам, завоз оборудования для чемпионата будет проходить с середины июля, тогда же начнется застройка. «Сначала будут завезены крупные станки, вокруг них начинается застройка», – уточнила спикер.«Вчера вечером мы имели возможность обсудить впечатления от Казани. От города и от встречи все в восторге. То, как Казань подготовилась не только к неделе, но и в целом к чемпионату, производит очень сильное впечатления. На мой взгляд, все готово к чемпионату», – добавила Федорова.Шеф-кондитер одного из ресторанов Екатеринбурга Анна Прокопеня добавила, что WorldSkills – это уникальный опыт для молодых людей. «Я вижу, как это движение все больше привносит международных практик в наше образование, что очень радует. Сейчас студенты, которые выпускаются из колледжа, имеют другое понимание профессии. Благодаря таким соревнованиям у них появилась возможность проходить практику в лабораториях, тестировать, экспериментировать. Я выступала в компетенции “Кондитерское дело”. В 2015 году победила в национальном чемпионате и поехала в Сан-Паулу представлять Россию. В этом году представлять нашу страну уже будут ученики, которых мы тренируем», – отметила она.По ее мнению, «Казань Экспо» – очень удобная площадка для соревнований по стандартам WorldSkills. «Очень много места. Это имеет большое значение для участников, поскольку важно, чтобы их не ограничивали в пространстве. Мы знаем, что здесь все будет на высшем уровне, – подчеркнула Прокопеня. – На этих соревнованиях инфраструктурный лист может быть подтвержден только тогда, когда будут заключены контракты. Это тоже очень важно. Например, в Абу-Даби были такие моменты, что не все участники знали, какое будет оборудование. Здесь мы уверены, что если есть подтверждение, то будет именно такое».В выставочном центре участникам недели продемонстрировали площадку, где к чемпионату будет возведена временная конструкция главного ресторана на 2,7 тыс. посадочных мест общей площадью 9,2 тыс. кв. метров.Система питания ресторана будет представлена пятидневным меню в формате «шведский стол». Конкурсантам и экспертам WorldSkills-2019 предложат европейскую, азиатскую и национальную татарскую кухни. На одного человека рассчитывается 4-4,5 кг еды в день.Ассистент технического делегата из Индии Амит Рангта заметил, что в Казани уже успел попробовать чак-чак, который ему очень понравился. «Я из Индии, а у нас большинство населения – вегетарианцы. Я буду выбирать салаты, пиццу с сыром, овощи и фрукты», – поделился он.Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. Свыше 1,6 тыс. конкурсантов из более чем 60 стран мира будут состязаться в 56 компетенциях.Международный выставочный центр «Казань Экспо» площадью более 55 га был построен по поручению Президента РФ Владимира Путина как площадка для проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. Столица Татарстана выиграла право организации чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года, опередив Париж и Шарлеруа.Центр состоит из трех выставочных павильонов, соединенных с аэропортом и станцией аэроэкспресса крытым переходом. Инфраструктура «Казань Экспо» включает современный конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону и зоны питания.